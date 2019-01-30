Правительство отобрало 50 банков для программы льготного кредитования малого бизнеса в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщил ТАСС глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман.

В нацпроекте заложено 1,1 трлн рублей на поручительства под кредиты с конечной ставкой 8,5% для заемщика в рамках льготного кредитования субъектов МСП.

«Банки все отобраны, это системообразующие банки и все системно значимые банки, а также часть региональных банков. Их порядка 50», — сказал Браверман.

Он добавил, что программа льготного кредитования субъектов МСП уже работает, соответствующее постановление подписано в правительстве.

Браверман отметил, что банку-участнику недополученная прибыль предоставляется за счет госбюджета, так как ставка для заемщика из малого бизнеса «должна быть строго 8,5%». Но, несмотря на это, даже субсидирование банкам в рамках программы может быть не всегда выгодно из-за меняющихся рыночных условий и повышения ключевой ставки Центробанка.

«Нам надо будет внимательно посмотреть на реализацию этой программы и при необходимости вносить какие-либо коррективы. Пока такой жесткой необходимости на сегодня мы не видим», — сказал глава Корпорации МСП.