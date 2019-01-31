Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена устранить препятствия при выборе гражданами банка для получения пенсий и других социальных выплат, пишут «Известия» .



Для этого ведомство предлагает внести изменения в закон «О страховых пенсиях», которые улучшат взаимодействие между территориальными органами Пенсионного фонда и кредитными организациями. Служба направила предложения в правительство, которое должно принять решение о разработке соответствующего законопроекта.



Формально такая возможность есть и сейчас, но не все об этом знают. Кроме того, как выяснилось из жалоб антимонопольщикам, территориальные пенсионные органы не всегда добросовестно информируют клиентов о том, что кредитную организацию можно определять самостоятельно, и предлагают одну конкретную.

По данным Минтруда, с 2003 года доля получателей пенсий через банки выросла с 22% до 64%. На ограничение права выбора организации влияет множество факторов, и не последнее место среди них занимает низкая финансовая грамотность россиян. Сейчас получение пенсии в банке — почти обязательная процедура, но когда такая возможность только появилась, граждан подключали в основном к госбанку, отметил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Учитывая специфику пенсионного возраста и низкую финансовую грамотность, пенсии из одного банка в другой почти никто не переводит, пояснил он.



ФАС проанализировала нормативную базу и опросила отделения ПФР. Результатом стали предложения изменить закон «О страховых пенсиях», что должно улучшить взаимодействие между фондом и банками.



Инициатива ФАС целесообразна: нужно четко прописать в законе право выбирать банк для получения пенсионных выплат, считает юрист Дмитрий Константинов. Аналогичная борьба ведется с так называемым зарплатным рабством — формально человек может получать деньги за свой труд в любом банке, но обычно ему об этом не говорят, а перечисляют зарплату на карту организации, с которой сотрудничает работодатель.

