Охотнее всего хранить свои деньги в рублях готовы молодые люди до 24 лет

Лучшей валютой для хранения накоплений 39% россиян считают рубль, 13% готовы хранить деньги в евро, 9% — в других мировых валютах: чаще всего назывались китайский юань и фунт стерлингов. Однако с увеличением возраста и доходов доверие граждан к рублю тает, свидетельствуют данные опроса, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, охотнее всего готовы хранить свои деньги в российской валюте молодые люди в возрасте до 24 лет (45%), среди респондентов в возрасте от 25 до 44 лет доля таких ответов составляет 39%. В возрасте от 45 лет таковых 36%.

То же самое и с доходами: чем они выше, тем меньше доверия к рублю. Среди граждан с зарплатой до 25 тыс. рублей национальную валюту, как лучшее средство для накоплений, выбрало самое высокое число респондентов (47%), среди россиян с доходом от 45 тыс. рублей — самое низкое (36%).

В SuperJob отметили, что рекордный уровень доверия к рублю наши соотечественники показывали в мае 2015 года (53%). В январе 2014 года национальной валюте доверял всего 31%.



За динамикой курса рубль/доллар сегодня следят 23% россиян. Большинство опрошенных (59%) не интересуются курсом. Остальные затруднились с ответом. Стоимостью доллара чаще всего интересуются мужчины (28%) и респонденты с зарплатой от 45 тыс. рублей (29%). Реже всего следят за изменениями женщины (17%) и опрошенные с доходом от 25 тыс. до 35 тыс. рублей в месяц (12%).