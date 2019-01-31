Минстрой предложил новые механизмы расселения аварийного жилья. Так, регионы смогут предоставить людям субсидии и социальную ипотеку с комфортной ставкой. Кроме того, появятся жилищные фонды для переселения граждан, пишет «Российская газета».

«При ведомстве создана рабочая группа по разработке законодательства, которая уже концептуально поддержала предложения министерства», — сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ.



Речь идет об инструментах поддержки инвесторов, которые реализуют проекты развития территорий, изменениях, которые позволят расходовать федеральные средства на субсидирование граждан и поддержку застройщиков, реализующих проекты освоения территорий.

Переселенцам из аварийного жилья предлагают предоставить базовые гарантии и дополнительные возможности. «Базовая гарантия — это выкупная стоимость жилья», — поясняет исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Использовать ее можно на приобретение нового жилья или, к примеру, на получение квартиры в спецжилфонде.

К дополнительным возможностям относятся субсидии на приобретение нового жилья взамен аварийного и социальная ипотека. Причем параметры социальной ипотеки пока предложены весьма привлекательные. Первоначальным взносом по ней будет служить выкупная стоимость помещения. А процент по кредиту предлагается субсидировать в пределах ключевой ставки, говорится в материалах, предоставленных на рассмотрение рабочей группе. То есть 7,75% от рыночной ставки переселенцу платить не придется. Но пока это — предложение, окончательные параметры ипотеки будут еще не раз обсуждаться, прежде чем их закрепят законодательно.



Принятие этих законодательных изменений планируется в первом полугодии 2019 года, уточнили в министерстве. На обсуждении находится пакет документов, которые вносят изменения в Жилищный и Градостроительный кодексы, готовятся подзаконные акты к ним.

