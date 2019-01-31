Выход Великобритании из Европейского союза, намеченный на 29 марта, может быть на время отложен, если сделка по условиям выхода получит одобрение палаты общин британского парламента незадолго до даты Brexit. Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант заявил в четверг в интервью программе Today, выходящей на Четвертом радиоканале ВВС, передает ТАСС.

«Я думаю, что, действительно, если мы придем к тому, что утвердим соглашение за несколько дней до 29 марта, то тогда нам может понадобиться дополнительное время для прохождения важнейшего законодательного акта. Но если мы сможем добиться прогресса раньше, то тогда этого, возможно, и не понадобится», — сообщил министр, добавив, что на данный момент неясно, по какому из этих сценариев будет развиваться ситуация.

Хант также признал, что сегодня реалии таковы, что вариант с продолжением переговоров между Лондоном и Брюсселем до конца марта представляется возможным. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда это вполне реально, в то время как еще неделю назад никто из нас на самом деле не знал о том, станет ли такое возможным», — сказал он.



После прохождения через палату общин соглашение по условиям Brexit, которое станет составной частью билля о выходе страны из ЕС, должно получить одобрение верхней палаты парламента — палаты лордов, а сам закон должен быть подписан королевой Елизаветой II, на что потребуется определенное время.