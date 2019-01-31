Банк России в 2018 году в рамках взаимодействия с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) ФСБ России передал ведомству информацию более чем об 1 млн хакерских доменов. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров, передает РИА Новости.

«В 2018 году в рамках взаимодействия с ГосСОПКА было передано более 1 миллиона доменных имен, задействованных в осуществлении фишинга и распространении вредоносного программного обеспечения», — сказал он в ходе выступления на форуме по информационной безопасности «Инфофорум».



По последним данным ЦБ, в первом полугодии 2018 года число целевых атак хакеров на российские банки выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 1,8 раза, до 72 атак. В то же время результативность атак падает: за первые восемь месяцев 2018 года кредитные организации в результате атак хакеров потеряли 76,5 млн рублей, что в 14 раз меньше показателя за аналогичный период предыдущего года.