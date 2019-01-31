ЦБ проводит консультации с участниками рынка на тему целесообразности присвоения заемщикам кредитных рейтингов на основе единой методики. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе регулятора.



«Вопрос о необходимости разработки рейтинга заемщика по единой методологии поднимался Банком России в консультативном докладе «О стратегии развития рынка услуг бюро кредитных историй», опубликованном в октябре 2017 года. В настоящий момент Банк России ведет консультации с участниками рынка для определения целесообразности присвоения рейтинга на основе единой методики», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории рассчитывается БКИ на основании собственных методик. Этот рейтинг включается в кредитный отчет.

С 31 января вступил в силу закон, в соответствии с которым бюро кредитных историй вместе с отчетом о кредитной истории будут сообщать заемщику его персональный кредитный рейтинг.

