Банк России выступает против снижения планки активов в 400 тыс. рублей для отнесения россиян к категории особо защищенных неквалифицированных инвесторов, но готов обсуждать с брокерами перечень финансовых инструментов, в которые можно будет инвестировать их средства. Такую позицию озвучили РБК в пресс-службе ЦБ.



Речь идет о внесенном в Госдуму в последние дни прошлого года законопроекте, вводящем новую градацию частных инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Документ предлагает разделить их на четыре категории вместо двух, причем для отнесения к каждой предусмотрены свои критерии, а также составлен список разрешенных сделок. Оценкой квалификации и определением категории частного инвестора будут заниматься сотрудники брокеров, форекс-дилеров и других профессиональных участников рынка в зависимости от того, чей это клиент.

Профессиональные участники рынка подготовили к положениям законопроекта поправки, которые сейчас Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обсуждает с Центробанком, сообщили РБК два источника, знакомые с ходом дискуссии. Одним из основных предложений брокеров было снижение числа особо защищенных неквалифицированных инвесторов путем уменьшения порога в 400 тыс. рублей, который позволяет частному инвестору претендовать на более высокую категорию. Эту планку инвестор может обойти, только сдав специальный экзамен.

«Участники рынка хотели бы определить порог на уровне 150—160 тысяч рублей», — сказал один из собеседников издания. По словам другого источника, участники рынка нижнюю планку предлагают установить на уровне 160 тыс. рублей. Предлагаемые суммы согласуются со средним размером индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых населением. По данным ЦБ, средний размер счета брокерского ИИС по итогам 2017 года составил 147 тыс. рублей, а ИИС в доверительном управлении — 386 тыс. рублей.

В то же время в Банке России снижение порога в 400 тыс. рублей считают нецелесообразным, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. «Для регулятора представляется принципиально важным совершенствование процедур тестирования соответствия риска финансового инструмента пониманию этого риска инвестором, а не расширение числа розничных инвесторов, которым возможно продавать инструменты без тестирования», — подчеркнули в Центробанке.

Снижением планки для «особо защищенных» список предлагаемых поправок от профучастников рынка не ограничивается. Так, по словам источников издания, участники хотели бы расширить список сделок, которые могут совершать особо защищенные неквалифицированные инвесторы. По информации издания, в этом вопросе со стороны ЦБ есть поддержка. Перечни доступных для особо защищенных инвесторов сделок могут быть уточнены, сказали РБК в пресс-службе ЦБ, отметив, что сейчас с участниками рынка обсуждаются критерии.