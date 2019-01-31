Изменения в оценках бедности, над которыми в настоящее время работает Росстат, не приведут к изменению численности бедных в РФ, а лишь повысят корректность данных по конкретным регионам. Об этом сообщила ТАСС член рабочей группы по контролю за реализацией пилотных проектов, направленных на снижение уровня бедности в два раза к 2024 году, при Минтруде, директор по социальным исследованиям национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова.

Задача по снижению уровня бедности в РФ к 2024 году поставлена президентом России Владимиром Путиным и является одной из ключевых в майском указе 2018 года. В декабре 2018 года в восьми регионах стартовал соответствующий пилотный проект. В том же месяце была создана специальная рабочая группа при Минтруде, которую возглавил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. На данный момент уровень бедности в РФ составляет более 13% (около 20 млн россиян).

В России изменят методику оценки бедности В частности, планируется включить в выборку женщин с детьми до шести лет — эта категория находится в зоне риска.

«Я бы не говорила, что разработается какая-то абсолютно новая методология; скорее, повышается репрезентативность действующей. Оценки бедности на общероссийском уровне достаточно надежны, а на региональном — нет. Сейчас регионы — это часть целого, а нам надо их сделать саморепрезентирующими. Это не повлияет на общий уровень бедности в стране никак, но это должно перераспределить региональные оценки внутри, которые сейчас есть», — отметила Овчарова.

По ее словам, эксперты обратили внимание Минтруда на то, что в региональном разрезе данные нерепрезентативны. «Сейчас мы не можем понять, кто там бедный: мужчины, женщины, дети, люди с высшим образованием, молодые, старые. Есть регионы, где самообследование проводится на основе опроса всего тысячи семей, что не дает объективных результатов. Для регионов, где бедность находится на уровне 10%, это очень мало», — подчеркнула Овчарова.



Чтобы разрабатывать политику по сокращению бедности, нужно иметь подробное представление о факторах бедности и ее структуре, но сейчас таких данных нет, добавила директор института. «Статистика на уровне страны и сейчас корректна, исходя из тех инструментов и возможностей, которые есть у Росстата. Поэтому я не рассматриваю изменение методологии как способ подкрутить что-то в статистике, цель этого — сделать статистику по бедности репрезентативной на региональном уровне», — сказала эксперт, уточнив, что Росстат работает над совершенствованием методологии с 2018 года.