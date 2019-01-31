Каждый десятый россиянин планирует в 2019 году купить квартиру или дом. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о потребительских планах россиян.



Чаще всего предполагаемые траты в этом году граждане связывают с ремонтом — об этом заявили 26% респондентов. Еще 15% намереваются приобрести бытовую технику, 12% опрошенных хотят оплатить обучение, 10% — купить автомобиль. Наименее востребованные покупки — мультимедийная техника, гараж, видео- и фотокамера, акции и облигации.



В целом потребительские планы россиян с 2018 года практически не изменились, кроме расходов на путешествия, отмечается в исследовании. Так, в прошлом году траты на турпутевки планировали 15% респондентов, а в 2019-м их число увеличилось до 22%.

Самым популярным приобретением прошлого года является мобильный телефон, и число покупателей растет из года в год: если в 2013 году его купили 14%, то в 2018-м — уже 28% россиян.

На втором месте в рейтинге покупок-2018 — бытовая техника: холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, газовая или электрическая плита (19%). Еще 19% наших сограждан в 2018 году потратили деньги на ремонт и покупку мебели. Заметен небольшой рост по приобретению турпутевок (с 9% до 14%) и компьютеров (с 6% до 10%).

В остальном существенных различий между 2018 и 2017 годом по потребительскому поведению нет, заключают социологи.