Банк России в ближайшее время пересмотрит регламент, по которому должны действовать банки в случае выявления сомнительных операций клиента. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

«Во-первых, мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие и неактуальные, что должно также существенно сократить основания для отказов в проведении операций. Во-вторых, также с Росфинмониторингом мы корректируем подход к передаче информации об отказах в кредитные организации с тем, чтобы в черные списки попадали только операции с повышенным уровнем риска. По нашей оценке, объем такой передаваемой информации может сократиться существенно, и случаев автоматических отказов только на основании нахождения в черном списке будет меньше», — отметила Набиуллина.

Она также подчеркнула, что послабления могут коснуться и тех клиентов, которые уже столкнулись с блокировками операций и счетов.

«Мы планировали в ближайшее время пересмотреть уже сформированные черные списки и оставить в них только тех, кто совершал самые рискованные операции», — добавила глава Банка России.

В 2018 году в стране заработала специальная комиссия при регуляторе, которая рассматривает обращения клиентов-отказников.