Банк России планирует отработать новый способ кредитования застройщиков с использованием эскроу-счетов до 1 июля — раньше срока начала полноценного применения механизма. Об этом на встрече банкиров с руководством регулятора сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы хотели бы до 1 июля, когда уже будет введено обязательство работы через эскроу-счета, вместе с банками отработать этот механизм, уже сейчас можно им пользоваться», — отметила председатель ЦБ.

По ее словам, до середины лета Банк России будет корректировать регулирование, «для того чтобы оно было эффективным».



Согласно новому закону, с 1 июля 2019 года банки будут заключать договоры участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу.