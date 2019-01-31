Объем денежных переводов UNIStream в 2018 году составил 227 млрд рублей, в том числе офлайн-переводов — 223 млрд, онлайновых — 4,15 млрд. Такие данные представила компания, уточнив, что в 2017 году оборот составил 244 млрд рублей (офлайн — 242 млрд, онлайн — 2,6 млрд).

«При этом 60% всех онлайн-переводов были сделаны пользователями мобильного приложения банка — «Юнистрим Денежные переводы», — отметил председатель правления КБ «Юнистрим» Кирилл Пальчун.

Объем денежных переводов банка в 2018 году сократился вследствие оптимизации коридоров денежных переводов: компания отказалась от низкомаржинальных коридоров, поясняют в «Юнистриме». Кроме того, компания оптимизировала продукты банка — запустила выплаты в национальных валютах. В результате общий объем переводов сократился, а выручка от бизнеса выросла.



Количество онлайн-трансакций UNIStream увеличилось в два раза по сравнению с 2017 годом. В 2018-м клиенты банка совершили 353 тыс. онлайн-переводов.