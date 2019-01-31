В Россию не поставляли золото от Центрального банка Венесуэлы, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гуэрра сообщил, что ему стало известно о планах Центробанка вывезти из страны 20 тонн золота. Парламентарий предполагает, что драгоценный металл должен покинуть Латинскую Америку на борту прилетевшего в Каракас самолета Boeing 777, принадлежащего российской авиакомпании Nordwind, пишет Bloomberg.

«Это не соответствует действительности», — сказала Набиуллина.

Предположения депутата венесуэльского парламента ранее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал «аккуратно относиться к разным «уткам» и так далее».