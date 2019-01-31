По словам Набиуллиной, Банк России не намерен влиять на курс рубля с помощью подобных валютных интервенций

Банк России ожидает, что дополнительные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила не окажут негативного влияния на курс национальной валюты. Об этом журналистам заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Нет, никаких рисков для рубля мы не ждем, мы это решение объявили заранее. 1 февраля оно уже будет учтено рынком. Второе, мы никак объемы закупок менять не собираемся», — отметила Набиуллина.

Банк России снял мораторий на закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила 15 января. С 1 февраля регулятор начнет докупать валюту, чтобы провести те сделки, которые не состоялись на время действия моратория.

По словам Набиуллиной, Банк России не намерен влиять на курс рубля с помощью подобных валютных интервенций. «Есть единственный случай, когда мы можем приостановить все закупки, регулярные и отложенные, если возникнут риски финансовой стабильности», — добавила глава ЦБ. Она напомнила, что регулятор уже принимал такое решение в августе 2018 года.