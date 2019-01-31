Банк России рассчитывает, что в весеннюю сессию Госдума примет закон, который обяжет крупные банки подключаться к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством регулятора.

«Это можно сделать законом, закон сейчас рассматривается в Думе, надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию», — отметила председатель ЦБ. По ее словам, система должна быть обязательной в первую очередь для крупных игроков рынка.

«Эффективность системы, ее удобство для пользователя зависит в первую очередь от той сети, клиентов, которые присоединены к этой системе. Конечно, система будет эффективной, когда к ней присоединены все», — сказала Набиуллина, добавив, что эффективность также будет оцениваться по количеству граждан-пользователей.