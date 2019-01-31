В Совфеде не согласились с предложением ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ввести сбор за пересечение границы. Об этом говорится в письме (копия имеется у РБК ) организации Рахману Янсукову от зампредседателя комитета верхней палаты по социальной политике Игоря Фомина.

Янсуков предлагал обязать «во времена нестабильной геополитической ситуации» и погружения России в «мировую изоляцию» платить сбор в 500 рублей всех граждан, выезжающих из страны, вне зависимости от гражданства. В «Аванти» (копия письма также есть у РБК) подсчитали, что нововведение позволит выручить до 35 млрд рублей, которые можно направить на развитие туристической инфраструктуры. Подобный опыт имеется у Японии — туристы, покидающие страну, должны заплатить 1 тыс. иен (9,2 доллара), за счет чего руководство страны надеется заработать за год около 43 млрд иен (примерно 350 млн долларов).

По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года россияне совершили с туристическими целями 32,9 млн поездок за рубеж (из них в Турцию — 4,9 млн поездок). Иностранцы с января по сентябрь совершили в Россию 19,2 млн турпоездок.

Введение платы повлечет «ограничение конституционного права на свободный выезд» за пределы России, говорится в ответе сенатора Фомина.

Предприниматели предложили ввести налог на выезд из России Налог предлагается взимать каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

Он указывает на статью 55 Конституции, согласно которой права и свободы гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны и безопасности государства и т. д. Государство проводит политику по упрощению визового въезда, а введение налога на выезд создаст дополнительные административные и финансовые преграды для иностранцев и не поспособствует увеличению турпотока, заключает Фомин.

В письме перечисляются меры по развитию внутреннего туризма, например вступившие в этом году в силу поправки о налоговом вычете за отдых в России, в 2017 году предложенные сенаторами. Кроме того, в Совфеде участвуют в доработке концепции ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма — 2025».

С мнением сенаторов согласен и первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, который считает, что для развития туризма есть «более разумные меры». Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина считает, что было бы логичнее, наоборот, максимально освободить отрасль от налогов и сборов.