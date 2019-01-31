Система быстрых платежей (СБП) не будет нарушать закон о банковской тайне. Об этом первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала в кулуарах ежегодной встречи кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».



«У нас в системе будет перечень всех банков, которые подключены к системе. Если клиент-получатель захочет завести связку «клиент — банк», то в системе это будет отражено. Если он этого не захочет, то отправитель должен будет связаться с получателем и уточнить, в адрес какого банка нужно перечислять. Это наиболее безопасная схема, и мы никакого законодательства здесь не нарушаем», — прокомментировала она.



СБП заработала 28 января в тестовом режиме: доступ к ней имеет ограниченный круг клиентов 12 банков.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Система быстрых платежей, с помощью которой физлица смогут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона, столкнулась с проблемой банковской тайны.