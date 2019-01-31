Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт Mastercard Inc. за 2018 год выросла в 1,5 раза по сравнению с 2017-м — до 5,859 млрд долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,6 доллара против 3,65 доллара в 2017 году. Выручка Mastercard в годовом выражении выросла на 19,6% до 14,95 млрд долларов.

По итогам IV квартала показатель чистой прибыли вырос почти в четыре раза — до 899 млн долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,87 доллара против 0,21 доллара годом ранее. Также в IV квартале организация нарастила объемы выручки — на 14,9% до 3,807 млрд долларов. Эксперты ожидали выручку на уровне 3,79 млрд долларов.

Компания Mastercard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число осуществляемых посредством этой платежной системы операций превышает 22 млрд в год. По состоянию на 31 декабря компанией было выпущено 2,5 млрд карт Mastercard и Maestro.