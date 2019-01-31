В Смоленской области обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом. Фигуранты извлекли нелегальный доход в размере не менее 101 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.



Правоохранители установили, что к противоправным действиям причастны 19 человек.

«Фигуранты в нарушение законодательства Российской Федерации, без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств. В ходе расследования установлено, что обвиняемые действовали в составе преступного сообщества, организаторами которого являлись две ранее судимые за осуществление незаконной предпринимательской деятельности женщины в возрасте 41 и 46 лет из одного из государств ближнего зарубежья», — отмечается в релизе.

Уголовное дело в отношении них было направлено в суд ранее, они приговорены к реальным срокам лишения свободы. Также в суд были направлены дела в отношении еще восьми фигурантов.

В январе 2019-го следователи направили в суд уголовное дело по обвинению девяти лиц — трех женщин и шести мужчин, жителей Смоленска и Санкт-Петербурга, заключили в ведомстве.