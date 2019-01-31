• ЦБ оставил без лицензий Камчаткомагропромбанк (297-е место по величине активов) и Радиотехбанк (276-е место — по данным ЦБ на 1 января, 270-е место — по данным финансового рейтинга Банки.ру на 1 декабря 2018-го). Как отмечает регулятор, более 70% кредитного портфеля Камчаткомагропромбанка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. Кроме того, регулятор выявил «признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов». В деятельности Радиотехбанка установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов в части своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Всего с начала года без лицензий остались три банка. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» ожидают, что к концу года рынок покинут не менее 50 игроков. Аналитики «РИА Рейтинг», в свою очередь, прогнозируют, что количество отозванных банковских лицензий в 2019 году составит порядка 35—50, а еще примерно 20 банков будут ликвидированы.

• В подмосковном пансионате «Бор» проходит ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России. В ходе своего выступления на ней глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала о продолжении девалютизации банковского сектора РФ, большом потенциале в развитии ипотеки, махинациях банков с биометрией клиентов и идее создания централизованной системы проверки клиентов в рамках «антиотмывочного» законодательства; пообещала смягчить правила блокировки банковских клиентов, наказывать банки за переманивание чужих клиентов и усилить надзор за киберустойчивостью банков. Также председатель Центробанка назвала основные риски зарплатного реестра и даже опровергла вывоз золота из Венесуэлы в Россию. Кроме того, по словам Набиуллиной, Банк России ожидает, что дополнительные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила не окажут негативного влияния на курс национальной валюты. «Нет, никаких рисков для рубля мы не ждем, мы это решение объявили заранее. 1 февраля оно уже будет учтено рынком», — отметила Набиуллина.

• Более трети (39%) россиян лучшей валютой для хранения накоплений считают рубль, 3% готовы хранить деньги в евро, 9% — в других мировых валютах. Однако с увеличением возраста и доходов доверие граждан к рублю тает, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Так, охотнее всего готовы хранить свои деньги в российской валюте молодые люди в возрасте до 24 лет (45%), среди респондентов в возрасте от 25 до 44 лет доля таких ответов снижается до 39%, а в возрасте от 45 лет таковых уже 36%. То же самое и с доходами: чем они выше, тем меньше доверия к рублю.

• В России могут изменить методику оценки бедности. Росстат планирует проводить исследования уровня бедности в стране по модернизированной методике с 2020 года. «Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до шести лет», — сообщили в Минтруде. Подготовительные мероприятия по переходу на новую методику будут завершены в этом году. Президент РФ Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. По данным Росстата за январь — сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. Ранее переосмыслить подходы к измерению бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Позднее статистическое ведомство сообщило, что не планирует изменять действующую с 1992 года методику измерения уровня бедности населения. «В настоящее время Росстат совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ обсуждают дополнительный модуль выборочного обследования населения, фактически — новый тип исследования, целью которого является изучение положения семей с детьми до шести лет. Сейчас в выборки Росстата попадает слишком мало мам с маленькими детьми. Это не позволяет корректно оценить их занятость, условия жизни, материальное положение и ряд других показателей», — отмечается в сообщении Росстата.