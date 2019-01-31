Банк России пристально следит за тремя российскими банками, которые могут быть замешаны в обналичивании и выводе средств. Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин во время встречи банкиров с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор». Он также упомянул 15 кредитных организаций, которые могут быть замешаны в проведении сомнительных транзитных операций.

«Сейчас у нас буквально с таким переменным успехом три банка по выводу и по обналичке. Что касается транзита, их больше. Наверно, десятка полтора, не больше. Я не скажу, что это что-то такое выдающееся. Это банки, по которым у нас повышенный риск. Сейчас нет такой ситуации, когда это было массовое явление», — сказал Скобелкин.

По его словам, за последние годы количество таких нарушений со стороны банков снизилось в разы. Случаи отмывания и транзита можно назвать единичными, подчеркнул Скобелкин.

«Объем нелегального обналичивания денег уменьшился с 326 миллиардов рублей в 2017 году до 177 миллиардов по итогам прошлого года. Одна из причин — дороговизна процедуры», — сообщил он.

Также он добавил, что в 2017 году регулятор оштрафовал более десяти банков за проведение сомнительных операций.