Центробанк обнаружил масштабную схему по незаконному транзиту денег через торговые сети и торговые точки. Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин во время встречи банкиров с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

По его словам, результаты работы регулятора «доложены в высокие инстанции».



«Мы обнаружили достаточно серьезную схему «серого импорта», который заходит в Российскую Федерацию через перевалочные пункты стран ближнего зарубежья. Огромные деньги, этот бизнес очень серьезный, (проблему. — Прим. ред.) мы сейчас с соответствующими структурами, включая Налоговую службу, МВД, ФСБ, будем серьезно решать», — сказал Скобелкин.

Он отметил, что объем такого «серого импорта» оценивается в сотни миллиардов рублей.