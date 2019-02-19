IV Всероссийский банковский форум «Трансакционный бизнес — 2019. Рецепт увеличения трансакционного дохода в сегменте юридических лиц. Идеи, продукты, технологии, продажи» состоится 13 марта 2019 года.

Форум посвящен исключительно теме непроцентных доходов в сегменте юридических лиц.

Ключевые вопросы:

  • Что изменили в трансакционном бизнесе?
  • Работа в рамках финансового мониторинга: как сохранить клиента и сделать так, чтобы ЦБ претензий не выставлял?
  • Комплексное обслуживание клиента: маржинальность и гибкое ценообразование.
  • ВЭД в новых условиях. Как продолжать наращивать доход?
  • Маркетплейс для юридических лиц: от технологических решений до процесса продаж и получения дохода.
  • Как выстроить работу с ЭТП для повышения комиссионного дохода?

В этом году возможность обмена опытом и решение задач онлайн реализованы в следующих интерактивах:

  • дискуссия: «Что изменили в трансакционном бизнесе?»;
  • круглый стол: «Развитие экосистем и маркетплейсов для юридических лиц»;
  • работа в группах: «Развитие и поиск выгодной модели РКО» (в рамках этого формата участники форума поделятся на группы — тех, кто работает с МСБ, и тех, кто работает с крупным корпоративным бизнесом).

Для того чтобы полностью раскрыть тему развития трансакционного бизнеса и увеличения дохода в краткосрочной перспективе, на форуме выступят:

  • вице-президент, заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов;
  • вице-президент, член правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин;
  • советник председателя правления ТКБ Банка Сергей Мартыненко;
  • управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Алла Диркс;
  • операционный директор Модульбанка Антон Липатов.