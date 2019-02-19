IV Всероссийский банковский форум «Трансакционный бизнес — 2019. Рецепт увеличения трансакционного дохода в сегменте юридических лиц. Идеи, продукты, технологии, продажи» состоится 13 марта 2019 года.

Форум посвящен исключительно теме непроцентных доходов в сегменте юридических лиц.

Ключевые вопросы:

Что изменили в трансакционном бизнесе?

Работа в рамках финансового мониторинга: как сохранить клиента и сделать так, чтобы ЦБ претензий не выставлял?

Комплексное обслуживание клиента: маржинальность и гибкое ценообразование.

ВЭД в новых условиях. Как продолжать наращивать доход?

Маркетплейс для юридических лиц: от технологических решений до процесса продаж и получения дохода.

Как выстроить работу с ЭТП для повышения комиссионного дохода?

В этом году возможность обмена опытом и решение задач онлайн реализованы в следующих интерактивах:

дискуссия: «Что изменили в трансакционном бизнесе?»;

круглый стол: «Развитие экосистем и маркетплейсов для юридических лиц»;

работа в группах: «Развитие и поиск выгодной модели РКО» (в рамках этого формата участники форума поделятся на группы — тех, кто работает с МСБ, и тех, кто работает с крупным корпоративным бизнесом).

Для того чтобы полностью раскрыть тему развития трансакционного бизнеса и увеличения дохода в краткосрочной перспективе, на форуме выступят:

вице-президент, заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов;

вице-президент, член правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин;

советник председателя правления ТКБ Банка Сергей Мартыненко;

управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Алла Диркс;

операционный директор Модульбанка Антон Липатов.