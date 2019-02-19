IV Всероссийский банковский форум «Трансакционный бизнес — 2019. Рецепт увеличения трансакционного дохода в сегменте юридических лиц. Идеи, продукты, технологии, продажи» состоится 13 марта 2019 года.
Форум посвящен исключительно теме непроцентных доходов в сегменте юридических лиц.
Ключевые вопросы:
- Что изменили в трансакционном бизнесе?
- Работа в рамках финансового мониторинга: как сохранить клиента и сделать так, чтобы ЦБ претензий не выставлял?
- Комплексное обслуживание клиента: маржинальность и гибкое ценообразование.
- ВЭД в новых условиях. Как продолжать наращивать доход?
- Маркетплейс для юридических лиц: от технологических решений до процесса продаж и получения дохода.
- Как выстроить работу с ЭТП для повышения комиссионного дохода?
В этом году возможность обмена опытом и решение задач онлайн реализованы в следующих интерактивах:
- дискуссия: «Что изменили в трансакционном бизнесе?»;
- круглый стол: «Развитие экосистем и маркетплейсов для юридических лиц»;
- работа в группах: «Развитие и поиск выгодной модели РКО» (в рамках этого формата участники форума поделятся на группы — тех, кто работает с МСБ, и тех, кто работает с крупным корпоративным бизнесом).
Для того чтобы полностью раскрыть тему развития трансакционного бизнеса и увеличения дохода в краткосрочной перспективе, на форуме выступят: