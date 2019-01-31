Росстат не планирует изменять действующую с 1992 года методику измерения уровня бедности населения, следует из сообщения ведомства.

Ранее РБК писал, что Росстат с 2020 года планирует проводить исследования уровня бедности в РФ по модернизированной методике. «Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до шести лет», — сообщили РБК в министерстве.

В России изменят методику оценки бедности В частности, планируется включить в выборку женщин с детьми до шести лет — эта категория находится в зоне риска.

«В связи с некорректными сообщениями ряда СМИ Росстат вынужден уточнить: измерение уровня бедности осуществляется с 1992 года по одной и той же методике. За все это время ее изменений не было и не планируется в будущем. Возможно, сообщения СМИ были связаны с тем, что в настоящее время Росстат совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ обсуждают дополнительный модуль выборочного обследования населения, фактически — новый тип исследования, целью которого является изучение положения семей с детьми до шести лет. Сейчас в выборки Росстата попадает слишком мало мам с маленькими детьми. Это не позволяет корректно оценить их занятость, условия жизни, материальное положение и ряд других показателей», — отмечается в Росстате.



В ведомстве добавили, что необходимость такого обследования связана с несколькими значимыми социальными проблемами. «В частности, известно, что рождение детей часто приводит к снижению среднедушевых доходов в семье. Кроме того, мамы с маленькими детьми часто сталкиваются с трудностями при приеме на работу или даже трудовой дискриминацией. Новые данные помогут исследователям лучше понять проблемы семей с маленькими детьми. А федеральные и региональные власти получат возможность точнее формулировать меры социальной поддержки», — заключили в Росстате.