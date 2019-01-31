Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку разработать подходы к национальной стратегии развития искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

Такое поручение дано по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 15 января.

«Правительству Российской Федерации с участием ПАО «Сбербанк России» и других заинтересованных организаций разработать подходы к национальной стратегии развития искусственного интеллекта и представить соответствующие предложения. Срок – 25 февраля 2019 года», — говорится в тексте поручений.

Кроме того, Путин поручил Кабмину с участием Сбербанка и Агентства стратегических инициатив принять решения о проведении в 2019/2020 учебном году апробации цифровой платформы персонализированного обучения не менее чем в пяти субъектах РФ, а также о внесении изменений в законодательство в целях упрощения лицензирования и аккредитации образовательной деятельности, осуществляемой с использованием дистанционных технологий на цифровой платформе.