Соединенные Штаты повысят таможенные пошлины на китайские товары, если торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном не приведут к «удовлетворительным результатам» к 1 марта. Об этом говорится в распространенном в четверг Белым домом заявлении по итогам прошедших в Вашингтоне консультаций.

«Президент Дональд Трамп подтвердил, что 90-дневный согласованный в Буэнос-Айресе (переговорный) процесс представляет собой жесткие сроки, а также что американские пошлины вырастут, если Соединенные Штаты и Китай не достигнут удовлетворительных результатов к 1 марта 2019 года», — отмечается в документе.

В Белом доме подчеркнули, что «многое еще предстоит сделать, несмотря на достигнутый прогресс».

Должностные лица высокого ранга из США и Китая 30 и 31 января «вели интенсивные и продуктивные переговоры об экономических отношениях» между двумя странами. Как отмечается в заявлении, «на переговорах поднимался широкий круг вопросов». Так, представители двух стран обсуждали «способы, которыми американские компании вынуждены передавать технологии китайским», а также «необходимость усиления охраны и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности в Китае». Стороны рассмотрели «пошлинные и непошлинные барьеры, с которыми сталкиваются американские компании в Китае», «ущерб коммерческой недвижимости США от совершаемых Китаем в киберпространстве краж» и ситуацию с субсидиями и госкомпаниями Китая. Среди тем, которые обсудили представители двух стран, была и «необходимость устранения рыночных барьеров и пошлин, ограничивающих продажи» американских промышленных и сельскохозяйственных товаров, а также «роль валют в торговых отношениях США и Китая».



«Обе стороны также обсудили необходимость сокращения огромного и растущего торгового дефицита Соединенных Штатов с Китаем. Покупка продукции США Китаем у наших фермеров, производителей и предприятий является важной частью переговоров», — подчеркнули в Белом доме.

Глава китайской делегации, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, цитируемый агентством «Синьхуа», заявил на встрече с президентом с США Дональдом Трампом в Белом доме по итогам торговых переговоров, что Китай и США достигли прогресса в восстановлении баланса в двусторонней торговле, экспорте технологий и защите прав на интеллектуальную собственность.

В распространенном в пятницу агентством сообщении китайской делегации в числе прочего отмечается, что правительство Китая и власти Соединенных Штатов на переговорах договорились наращивать масштабы торгового сотрудничества в энергетике и промышленной сфере. «Стороны пришли к консенсусу и будут принимать эффективные меры для сбалансированного развития китайско-американских торговых отношений. Китай намерен активно увеличивать импорт аграрной продукции, энергоносителей, промышленных товаров, а также услуг из США», — отмечается в документе.

В начале декабря Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились сделать в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.

Трамп резко критикует дефицит в двустороннем товарообороте США с Китаем, достигающий, по его словам, 500 млрд долларов. С 24 сентября прошлого года в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп выражал намерение приступить к новому этапу применения таких протекционистских мер, однако после его декабрьской встречи с Си Цзиньпином действия администрации США в этом направлении были отложены.



Третий раунд китайско-американских переговоров по торгово-экономическим вопросам состоится в середине февраля в Пекине, сообщило «Синьхуа».