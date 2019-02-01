Вложения России в казначейские облигации Министерства финансов США в ноябре прошлого года сократились на 1,815 млрд долларов до 12,81 млрд, следует из материалов американского ведомства. Это снижение стало самым значительным за последние несколько месяцев, отмечает РБК.



В долгосрочные бумаги (со сроком обращения более года) вложения России составляют 3,75 млрд долларов, а в краткосрочные — 9,06 млрд.

В течение последних нескольких месяцев российские вложения в бумаги Минфина США стабилизировались и держались на уровне 14 млрд долларов, а в отдельные месяцы даже росли. Ноябрьское сокращение, таким образом, стало самым значительным с лета прошлого года.

Предыдущее резкое сокращение было зафиксировано в марте — мае 2018 года, когда Россия избавилась от казначейских бумаг Минфина США на 80 млрд долларов и выбыла из списка 30 крупнейших держателей облигаций.

​Россия выбыла из списка крупнейших держателей облигаций США РФ сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США до 14,9 млрд долларов.

Лидером же в списке остается Китай, который также продолжает планомерно снижать свои вложения. В ноябре они уменьшились на 17 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем, а за период с мая этот показатель составил 62 млрд.

Из первой пятерки вложения в американские ценные бумаги в ноябре увеличила лишь Япония (1 036 млрд долларов), что является для этой страны максимальным показателем с прошлого мая. Вслед за ней идут Бразилия, Ирландия и Великобритания. В десятку крупнейших держателей Treasuries также вошли Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.