Фонд перспективных исследований (ФПИ) разрабатывает технологию раннего обнаружения кибератак на важную информационную инфраструктуру России, в связи с чем проводится конкурс лучших научных коллективов, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

«Целью конкурса является выявление лучших отечественных коллективов и формирование эффективной кооперации для реализации проекта ФПИ по созданию технологии обнаружения и предупреждения компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры на ранних стадиях их подготовки», — говорится в сообщении.

Как пояснили в фонде, обнаружить киберугрозу необходимо до момента фактического начала компьютерной атаки и в условиях отсутствия информации о ней.

«Предполагается, что технология поведенческого анализа сетевых устройств должна будет определять отклонения от нормального поведения без какого-либо предварительного обучения», — отметили в ФПИ.



Конкурс проводится в два этапа по 29 мая 2019 года, а заявки принимаются с 4 февраля до 15 марта.

