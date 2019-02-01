Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:10 мск потерял 0,21% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 515,7 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в минус на 0,51% — до уровня 1 208,3.

«Утреннее умеренное снижение нефтяных котировок и азиатских индексов задает негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который может взять паузу после ралли последних дней. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 495—2 545 пунктов, по индексу РТС — в границах 1 200—1 225 пунктов», — прогнозировал перед началом торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.