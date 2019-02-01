Сбербанк объявил об интеграции и начале публичного тестирования чат-бота на основе искусственного интеллекта в интерфейсе онлайн-поддержки системы электронной торговли Sberbank Markets.

Как поясняется в релизе финучреждения, на первой стадии интеграции основной задачей чат-бота станут консультации клиентов по часто задаваемым вопросам о работе в Sberbank Markets. В дальнейшем функции чат-бота будут расширены: он сможет уведомлять пользователей о ходе торгов и процессе расчетов, а также в перспективе позволит заключать сделки по разным классам активов с клиентами банка непосредственно в формате переговоров в чате.

Чат-бот функционирует на базе разработанной Сбербанком NLP-платформы (Natural Language Processing), которая умеет обрабатывать естественный язык и вести диалог с клиентом. К NLP-платформе подключен модуль чата в торговом терминале. Для работы с чат-ботом пользователю Sberbank Markets достаточно отправить вопрос в окне сообщений торгового терминала. При этом пользователю не нужно отдельно адаптировать команды для работы с чат-ботом: система интерпретирует фразу и предоставит оптимальный ответ, попросит уточнения или переведет на оператора, если вопрос отсутствует в базе знаний, которая постоянно обновляется.



Чат-бот Sberbank Markets разработан Сбербанком совместно с технологическим партнером ARQA Technologies, который обеспечил поддержку функциональности чат-бота на инфраструктурном и интерфейсном уровнях.