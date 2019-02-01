Мужчина в костюме Деда Мороза и с медицинской маской на лице совершил разбойное нападение на продавца салона сотовой связи в Саранске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

Нападение произошло вечером в четверг.

«Перед закрытием салона сотовой связи туда вошел мужчина в костюме Деда Мороза, его лицо было скрыто под медицинской маской. Угрожая ножом, он потребовал отдать все имеющиеся в кассе деньги. Забрав около 145 тыс. рублей, злоумышленник скрылся», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника агентства, нападавшего зафиксировали камеры видеонаблюдения не только в самом салоне сотовой связи, где из-за маскировки личность опознать сложно, но и на улице, когда грабитель снял новогодний костюм и маску.

«Таких «нарядных» преступников у нас еще не было. Но благодаря записи с камеры на улице удалось зафиксировать приметы разыскиваемого мужчины. Надеемся задержать его в кратчайшие сроки», — заявили в ведомстве.