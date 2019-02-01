Банк «Восточный» обновил корпоративный сайт , сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сайт позволяет клиентам получить онлайн-доступ к финансовым услугам банка «Восточный». В новой версии сайт стал более легким и функциональным: теперь еще удобнее оформлять онлайн-заявки на банковские продукты, изменена система навигации, добавлено новое главное меню, а на главную страницу вынесены все ключевые продукты банка. А также кардинально изменился дизайн, который стал открытым и информативным», — говорится в сообщении финучреждения.

Кроме того, сайт стал работать быстрее: скорость загрузки страниц выросла на 20%. В новой версии сайт эффективнее работает и на мобильных устройствах, с которых на ресурс заходит более половины аудитории.

«Дополнительно мы создали новые маркетинговые инструменты, которые увеличивают видимость интересных клиентам продуктов», — прокомментировал директор цифрового бизнеса банка Алексей Казаков.