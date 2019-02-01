С пятницы, 1 февраля, в России увеличен ряд социальных выплат и компенсаций. Индексация составила 4,3%. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, вырос размер ежемесячной денежной выплаты, которую получают 15,2 млн льготников. Среди них инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане.

Также индексируется входящий в состав выплаты набор социальных услуг, который может предоставляться в натуральной или денежной форме. Его стоимость в денежном выражении вырастет до 1 121,42 рубля в месяц.

В набор входит предоставление лекарств (863,75 рубля), путевки в санаторий (133,62 рубля), бесплатный проезд на электричках или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (124,05 рубля).

Кроме того, до 5 946,47 рубля увеличилось пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает семье умершего неработающего пенсионера.

Размер индексации равен уровню инфляции за 2018 год. В прошлом году коэффициент составил 1,025.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для проведения индексации понадобится 25,9 млрд рублей (22,1 млрд — из федерального бюджета, 3,4 млрд — из Фонда социального страхования и 400 млн — из Пенсионного фонда).