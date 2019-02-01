Меры Банка России, направленные на сдерживание быстрого роста розничного кредитования посредством увеличения коэффициентов риска, применяемых банками к необеспеченным кредитам, могут оказаться малоэффективными. Такое мнение приводится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Мы считаем, что эти меры не обеспечат сдерживания кредитования, поскольку влияние на капитал основных игроков будет ограниченным и эти банки по-прежнему будут иметь значительные возможности для увеличения объемов кредитования. Другие меры, такие как введение лимитов на долговую нагрузку заемщиков — соотношение платежей к доходам (PTI), рассматриваемое ЦБ РФ, или долга к доходам (DTI), — могут быть более эффективными», — говорится в сообщении.

Аналитики указывают, что темпы роста розничного кредитования в России существенно повысились (до 22,4% в 2018 году) со времени экономического кризиса 2014—2015 годов на фоне снижения потерь по розничным кредитам и ограниченного спроса со стороны корпоративных заемщиков.

«Если розничное кредитование продолжит увеличиваться такими темпами, это может привести к перегреву при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заемщикам более слабого качества. Меры ЦБ РФ по предотвращению такой ситуации за счет увеличения коэффициентов риска пока не имели заметного эффекта», — отмечают в Fitch Ratings.

Эксперты подчеркивают, что почти все банки предлагают необеспеченные кредиты сроком на семь лет, а некоторые — до десяти или даже 15 лет. «Мы считаем это высокорисковым подходом, который может привести к перегреву, сходному с ситуацией в 2013—2014 годах, когда потери по розничным кредитам резко увеличились, оказав давление на прибыльность банков и обусловив снижение капитала у некоторых розничных банков», — резюмируют аналитики.

В четверг, 31 января, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что бурный рост потребительского кредитования может создать угрозу для финансовой стабильности и опасен для заемщиков. «Бурный рост банковского потребительского кредитования на фоне стагнации реальных доходов населения может создать угрозу для финансовой стабильности и небезопасен для самих заемщиков», — сказала она.