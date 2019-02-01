Банк России утвердил процедуру выдвижения представителей банковских ассоциаций и саморегулируемых организаций (СРО) на финансовом рынке в Совет Службы финансового омбудсмена.

Банковские ассоциации и союзы, объединяющие не менее 25% кредитных организаций, должны определить кандидатуры двух представителей в совет. Кандидат от страхового рынка должен быть избран на общем собрании представителей всех СРО страховщиков. Члены иных СРО, которые обязаны взаимодействовать с финансовым уполномоченным, должны выдвинуть двух кандидатов, говорится в сообщении регулятора.

При этом письмо должно быть подписано уполномоченными представителями, принимавшими участие в выборе кандидата, и содержать копию документа, подтверждающего их полномочия. К обращению необходимо также приложить согласие кандидата и протокол общего собрания.