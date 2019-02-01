Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил Банку России ввести порог в 5 млн рублей на проверку операций на «подозрительность». Об этом Титов сообщил ТАСС.

«Мы вместе с АРБ обращались к руководству Центробанка с конкретными предложениями: ввести порог для проверки «подозрительных операций» на сумму до 5 миллионов рублей без приостановки движения по счету и блокировки счетов, не более трех раз в год. Хотелось бы, чтобы ЦБ рассмотрел и эту сторону вопроса, иначе банки будут по-прежнему сторониться клиентов из числа малого бизнеса», — сказал он.

Также Титов отметил, что после принятия «антиотмывочного» закона банкам стало невыгодно работать с малым бизнесом, поскольку это представляет риск для самих банков, а процедуры контроля обходятся слишком дорого.

Помимо этого, Титов положительно оценил анонсированное накануне решение регулятора заняться «расчисткой проблемы».

В четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ совместно с Росфинмониторингом работает над смягчением критериев для включения предпринимателей в черный список банков. В свою очередь зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, комментируя ситуацию с черным списком, сообщил журналистам, что на данный момент более 9 тыс. человек из данного списка были реабилитированы.