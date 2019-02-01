Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу на срок до 4 марта 2019 года бывшего аудитора Евгения Сивкова, который организовывал для предпринимателей обучающие семинары по использованию различных схем для ухода от уплаты налогов.

Уголовное дело против Сивкова в июле прошлого года возбудило главное следственное управление ГУ МВД Москвы по статье «Мошенничество», при этом он входит в число участников еще одного уголовного дела по той же статье.

По мнению следственных органов, позиционируя себя как финансового специалиста и аудитора, Сивков обманывал граждан.

«При вынесении постановления об избрании меры пресечения суд учел тяжесть преступления, в котором обвиняется Евгений Сивков», — говорится в материалах суда.

Кроме того, подозреваемый не проживает по адресу регистрации, а на момент задержания у него обнаружены загранпаспорт и билеты за границу. В постановлении суда отмечено, что Сивков может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на потерпевших и свидетелей, скрыть доказательства и помешать расследованию.

В марте прошлого года обвиняемый был исключен из членов саморегулируемой организации (СРО) аудиторов — ассоциации «Содружество» за несоблюдение профессиональной этики и нарушение законодательства. В апреле Хамовнический суд Москвы включил сайты с размещенной Сивковым информацией в черный список Роскомнадзора. А в мае Арбитражный суд Москвы запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет.