Минфин России разработал законопроект, которым предлагается устранить правовой пробел в валютном законодательстве при выплате наличными деньгами иностранцам НДС по системе tax free, а также при получении наличной валюты для командировок россиянами.

В пояснительной записке к документу напоминается, что с 1 января 2018 года в РФ введена система tax free. Специализированные организации, которые являются налоговыми резидентами РФ, могут выплачивать компенсации НДС иностранцам по этой системе как наличными, так и путем зачисления на банковские карты. Однако законодательство устанавливает, что все расчеты с нерезидентами по валютным операциям должны проводиться через счета в уполномоченных банках. Законопроектом предлагается сделать исключение по этому правилу для расчетов наличными в рамках системы tax free.

«Установить возможность для юридических лиц — резидентов осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами — нерезидентами в наличной валюте Российской Федерации по компенсации сумм НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект также позволяет российским юрлицам без использования счетов в уполномоченных банках выплачивать своим сотрудникам командировочные в иностранной валюте наличными при командировках за пределы РФ, а физическим лицам получать эти средства без использования таких счетов.