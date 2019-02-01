Онлайн-ретейлер Amazon потерял около 43 млрд долларов своей рыночной капитализации на открытии торгов в пятницу после публикации прогноза выручки от продаж ниже ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные биржи.

На закрытии торгов в четверг, по данным биржи Nasdaq, капитализация Amazon составляла 840,405 млрд долларов. При этом на открытии торгов в пятницу (17:30 мск) капитализация ретейлера уменьшилась на 5% — до отметки в 797,232 млрд долларов.

Ранее в пятницу Amazon опубликовал финансовую отчетность по итогам 2018 года. В центре внимания инвесторов оказался прогноз выручки от продаж ретейлера на I квартал 2019 года. Так, компания ожидает роста выручки на 10—18% в годовом исчислении — до 56—60 млрд долларов. При этом аналитики ожидали показатель на уровне как минимум 60 млрд долларов.

Чистая прибыль компании увеличилась в 3,3 раза и достигла 10,073 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 20,14 доллара против 6,15 доллара по итогам 2017 года. Выручка выросла на 30,9% — до 232,887 млрд долларов.