Андрей Чепурин 1 февраля назначен заместителем генерального директора ООО «РСХБ-Страхование жизни». Он будет курировать разработку стратегии развития и позиционирования продуктовой линейки, управление жизненным циклом продуктов, политику андеррайтинга и перестрахования, сообщает АСН .

Андрей Чепурин окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит» и Национальную школу страхования Франции. Работал на руководящих позициях в компаниях «Мондиаль Ассистанс», СК «ВТБ-РОСНО», «Тим Ассистанс», «Медицинский центр «Евроспас».

В «РСХБ-Страхование жизни» Чепурин перешел из СК «СОГАЗ-Жизнь», где занимал должность заместителя генерального директора по сопровождению страховой деятельности.