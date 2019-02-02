Турецкие власти «катаются по тонкому льду», продолжая торговлю золотом с Венесуэлой. Такое предупреждение получила Анкара из Вашингтона, сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленные источники.

В США растут подозрения, что экспортируемое из Венесуэлы золото в конце концов в нарушение санкций окажется в Иране, уточняет издание.

«Торговля золотом Венесуэлы с Турцией стремительно растет. В прошлом году страна экспортировала в Турцию золота на сумму почти 900 миллионов долларов (688 миллионов фунтов стерлингов) якобы для его переработки и возвращения в Венесуэлу, хотя никаких данных о реэкспорте нет», — пишет BBC.

Собеседники издания уточнили, что Турция наряду с Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами представляет сейчас самую большую проблему в торговле золотом с Венесуэлой, поскольку президент Турции Реджеп Эрдоган в разразившемся в Венесуэле политическом противостоянии поддерживает президента Николаса Мадуро.