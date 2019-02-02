Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов (20,3 млн долларов) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера — 2, 6, 13, 19, 21, 32 и 40. Бонус — число 12», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный квиток был продан в провинции Квебек, но более точной информации пока не поступало. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в cтране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов.