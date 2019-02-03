Германский банк Deutsche Bank отказался в марте 2016 года выдать кредит компании Trump Organization, принадлежащей действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal .

По словам ее источников, в финансовом институте не желали расширять деловые связи с Трампом, который в то время являлся кандидатом на высший административный пост США. В Trump Organization рассчитывали направить средства на нужды гольф-клуба в Шотландии. Между тем в банке посчитали, что не располагают достаточным объемом информации о том, как в действительности будут потрачены деньги. Не исключалась версия о том, что их могут направить на избирательную кампанию Трампа.

В конце января этого года представители двух комитетов палаты представителей конгресса — по разведке и финансовым услугам — заявили, что ведут консультации с Deutsche Bank относительно получения от него информации о трансакциях, касающихся Трампа. По данным СМИ, политические оппоненты президента США рассчитывают найти сведения о незаконных сделках между банком и Trump Organization. В 2017 году американские СМИ сообщали о том, что подчиненные спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, якобы запросили информацию о деловых связях Трампа и Deutsche Bank.



В другом материале The Wall Street Journal, опубликованном в субботу, утверждается, что Deutsche Bank в 2016 году пытался свернуть деловые связи с российским ВТБ. Для этого Deutsche Bank якобы пытался передать права на получение выданного им ранее ВТБ кредита в размере 600 млн долларов другому финансовому институту — российскому Альфа-Банку. Передать удалось лишь права на получение 300 млн долларов. В 2017 году ВТБ выплатил Deutsche Bank оставшуюся сумму.