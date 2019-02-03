Среднесуточная добыча нефти в России в январе 2019 года выросла в годовом выражении на 3,9%, в месячном — снизилась на 0,7%, до 11,376 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В октябре 2018 года — месяце, который был взят для отсчета уровня снижения нефтедобычи ОПЕК+ в первом полугодии 2019-го — добыча нефти в России составляла 11,418 млн баррелей в день. Таким образом, в январе в среднем сокращение добычи составило 42 тыс. баррелей в день, подсчитало агентство.

Добыча газа выросла в январе на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 67,427 млрд куб. м.

В конце января министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что по итогам января средний уровень сокращения нефти в России составит 50 тыс. баррелей в сутки, что соответствует обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016-го. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018-го. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тыс. баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тыс. — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который, как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, составлял 11,4 млн баррелей в сутки.