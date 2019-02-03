Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует отправиться в Бельгию, чтобы возобновить переговоры относительно сделки и настаивать на изменениях соглашения об условиях Brexit. Об этом британский премьер написала в своей статье для газеты Telegraph.



В материале она указала, что спорный вопрос о границе между Республикой Ирландией (участницей ЕС) и Северной Ирландией (которая должна выйти из Евросоюза в составе Великобритании после Brexit) «необходимо решать с Брюсселем». Так называемый ирландский бэкстоп должен не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. При этом он предполагает пребывание первой в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit. Подобный режим будет действовать, пока Лондон и Брюссель не найдут решение, обеспечивающее прозрачность границы на острове.

В своей статье Мэй предполагает, что она будет искать либо альтернативу «бэкстопу», либо механизм ограничения этого режима по времени. В Брюссель премьер пообещала вернуться с «новыми идеями и новой решимостью».

Мэй, как указывает Telegraph, настаивает на том, что она «настроена» начать процедуру Brexit «вовремя» — 29 марта, несмотря на публичные и частные просьбы от парламентариев и министров задержать этот процесс.



Британский парламент 29 января принял две поправки к биллю о выходе Великобритании из Евросоюза. Парламентарии, в частности, потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о «бэкстопе». Подразумевается, что вместо него в итоговом тексте соглашения будет упомянута некая «альтернативная договоренность», не допускающая жесткой границы с Ирландией. В Евросоюзе тем не менее заявили, что в соглашении они ничего менять не будут, заметив, что Брюссель считает неправильным пересматривать соглашение, которое было заключено в декабре.

Brexit намечен на 29 марта. После этого, согласно плану Мэй (его британский парламент также отклонил 15 января), в Великобритании до 31 декабря 2020 года должен будет действовать переходный период. Королевство при этом все это время будет оставаться частью Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.