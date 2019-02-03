Родственники погибших пассажиров попавшего в ДТП под Калугой автобуса, а также пострадавшие в происшествии могут получить выплаты от компании «АльфаСтрахование», где была застрахована ответственность перевозчика, сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

Автобус опрокинулся утром в воскресенье в Калужской области. В нем ехала группа детей из Смоленской области в филармонию Калуги для выступления в конкурсе. По последним данным, семь человек погибли. Сообщалось о 31 пострадавшем в ДТП, 25 из них были госпитализированы, в том числе 24 ребенка.

По данным МЧС, водитель опрокинувшегося автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением, никаких помех в движении автобуса не было.

«Мы держим на особом контроле эту ситуацию, все процедуры получения компенсаций максимально упрощены», — сообщил президент НССО Игорь Юргенс.



Он уточнил, что размер страхового возмещения по погибшим составляет 2 млн рублей, также в законе предусмотрена выплата на погребение в размере 25 тыс. рублей.

