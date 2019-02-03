Центробанк потребовал от страховщиков предоставить ему расширенные сведения об активах по состоянию на 30 сентября 2018 года. Такой запрос регулятор разослал во все страховые компании несколько дней назад, пишут «Ведомости».

Письмо из ЦБ стало неожиданностью. По словам представителей страховщиков, компании впервые сталкиваются с такими действиями регулятора. Сведения именно в таком формате ранее Центробанком не запрашивались, говорят они. В запросе ЦБ требует раскрыть данные более чем по 30 пунктам. Например, он запрашивает подробные данные о ценных бумагах и их доходностях, вложениях, недвижимости, дебиторской задолженности и прочее. Также ЦБ требует раскрытия всех активов, а не только принимаемых на покрытие резервов и капитала.

Часть данных об активах на 30 сентября 2018 года, которую запросил ЦБ, компании уже сдавали осенью прошлого года, рассказывает сотрудник страховой ассоциации. Теперь эти и другие сведения придется сдать повторно в ручном режиме, заполнив таблицу в формате Excel, жалуется он.



Цели запроса непонятны, говорят страховщики и указывают на очень жесткие сроки для ответа. Отчитаться нужно не позже 15 февраля, следует из письма ЦБ. В нем отмечается, что если компания этого не сделает или направит неполные данные, то к ней «будут применены меры страхового надзора» — ограничение или приостановление действия лицензии (согласно ст. 32.6 закона «Об организации страхового дела»).

Всероссийский союз страховщиков готовит обращение в ЦБ об отзыве этого запроса.