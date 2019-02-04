Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) можно будет купить на маркетплейсе (единая площадка для продажи финансовых продуктов населению, разрабатывается под эгидой ЦБ) во второй половине 2019 года. Об этом рассказал на встрече ЦБ с банкирами в пансионате «Бор» первый зампред Банка России Сергей Швецов, пишет «Коммерсант».

Речь идет о возможности прямой продажи облигаций эмитентом — Минфином физлицам через систему маркетплейса, пояснили в ЦБ. Технически механизм продажи будет реализован за счет построения шлюза между сайтом эмитента и личным кабинетом клиента на платформе Московской биржи, где последнему будут открыты денежный счет и счет депо.

Возможность размещения «народных облигаций» на единой площадке онлайн-дистрибуции финансовых услуг обсуждается около года. Ранее ЦБ и Минфин указывали на сложности в реализации этой идеи. Офлайн-модель продаж «народных облигаций» предусматривает возможность их досрочного погашения у агента размещения (Сбербанк, ВТБ, в перспективе — Почта Банк и Промсвязьбанк) и возврат стоимости номинала за вычетом комиссии. Модель дистрибуции через маркетплейс прямая: агента в схеме нет, продажи осуществляются через витрины (агрегаторы) финансовых товаров. Вопрос архитектуры решения уточняется, сообщили в ЦБ и Минфине.

Фактически витриной в планируемой схеме становится Минфин. По информации издания, разрабатывается механизм обратного выкупа «народных облигаций» по двум схемам. Первая — дискретная — предполагает определенную периодичность выкупов (раз в неделю). Реализовать ее проще, однако потребитель лишится возможности продать бумаги в любой удобный момент. Вторая связана с участием организации-посредника, которая будет выкупать ОФЗ-н и брать на себя кредитный риск в течение тех нескольких дней, когда она будет их хранить у себя до продажи Минфином. Как сообщил газете источник, знакомый с ситуацией, сейчас ведутся переговоры с двумя организациями, которые могли бы исполнять эту функцию. Одной из них является Национальный клиринговый центр.

Кроме того, идут работы по обеспечению безопасности всей платформы. «Участники процесса отдают себе отчет, что появится множество фальшивых сайтов-«зеркал», маскирующихся под сайт Минфина, на котором будут предлагать якобы приобрести ОФЗ-н», — говорит собеседник издания. Планируется реализация широкого спектра мер защиты: от специальных сертификатов подлинности страниц в Интернете до маркировки ЦБ.