Предложение об ограничении комиссий, которые торговые точки платят банкам за прием карт, не нашло поддержки у Минпромторга. Там сочли, что международный опыт регулирования таких комиссий является негативным: ретейлеры будут больше зарабатывать, но не снизят цены на товары и услуги, а банки компенсируют упущенный доход за счет клиентов, лишив их бонусов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Как следует из письма, последствия государственного регулирования цен на услуги эквайринга «неоднозначны», о чем свидетельствует «международный опыт». В частности, следствием такого регулирования может стать рост цен на банковское обслуживание для населения. Сейчас получаемые от ретейлеров комиссии банки нередко тратят на программы лояльности, предоставляя при расчетах картой бонусы или cash back. В случае ограничения комиссий есть риск сокращения таких программ. При этом неочевидно, что ретейл снизит для потребителей цены на свои товары и услуги, отмечается в письме.

В декабре 2016 года ретейлеры вступили в борьбу за ограничение комиссий на эквайринг по аналогии с иностранным опытом — Евросоюза и США. Несколько лет назад в этих странах, как и сейчас в России, размер interchange fee (взаимообменная комиссия, которая делится между банком-эквайером, эмитентом и платежной системой) никак не был ограничен. Сейчас же в ЕС эта комиссия составляет 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт максимум (в России в среднем примерно 1,5%). В декабре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак поручил ЦБ, Минфину, ФАС и бизнесу проработать до 1 февраля предложения о снижении комиссии за эквайринг. ЦБ и ФАС уже выразили скептическое отношение к регулированию комиссий.

Как следует из письма, в Минпромторге также пришли к мнению, что бизнес должен сам договариваться с банками и платежными системами о снижении комиссий.

Такой подход более чем оправдан, говорят банкиры. Так, текущая ситуация в эквайринге позволяет банкам предоставлять максимально выгодные условия компаниям в зависимости от их оборота, доли рынка и географии. Кроме того, большинство крупных и средних ретейлеров уже договорились с банками о комиссиях, которые иногда установлены на уровне даже ниже себестоимости.

Ретейлеры, которым приходится договариваться с банкирами, официально позицию Минпромторга не комментируют. Однако в неофициальной беседе они отмечают, что банки не склонны расставаться с доходом.

Более того, представитель одной из крупных непродовольственных сетей отметил, что стоимость приема безналичных платежей и большое количество премиальных карт оказывают все более заметное влияние на розницу. «По сути, банки перекладывают на потребителей содержание таких карт без их согласия, — говорит собеседник газеты. — Установление порога тарификации может сделать систему более прозрачной, даст возможности для роста безналичных платежей в малом и среднем бизнесе».